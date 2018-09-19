В Башкирии три человека погибли в ДТП с легковушкой и двумя фурами

УФА, 19 сен — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовыми фургонами на трассе в Башкирии, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по республике.

Авария произошла в среду днем на 1613-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск.

"Столкнулись легковой автомобиль Mercedes Benz и два грузовых фургона Hyundai и Iveco. От удара легковушка загорелась. В аварии погибли водитель и два пассажира легковой машины, еще два пассажира – женщина и подросток — с ранениями госпитализированы", — сообщили в УГИБДД.

На месте работают дорожные инспекторы, устанавливаются личности погибших и обстоятельства аварии.