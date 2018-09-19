В Саратове умер подозреваемый во взяточничестве чиновник

САРАТОВ, 19 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин, который был помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки на сумму более 1 миллиона рублей от поставщиков детского питания, скончался, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы регионального УФСИН Юлия Пенькова.
"УФСИН по Саратовской области подтверждает факт смерти Бунина… Родственники подозреваемого 18 сентября сообщили инспектору уголовно-исполнительной инспекции о том, что в 19.00 Бунину стало плохо и на машине скорой помощи он был доставлен в одно из медицинских учреждений Саратова. В 4.00 19 сентября близкий родственник Бунина сообщил в УИИ о его смерти", — сказала собеседница агентства.