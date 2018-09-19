В Саратове умер подозреваемый во взяточничестве чиновник

САРАТОВ, 19 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета соцзащиты населения Саратова Дмитрий Бунин, который был помещен под домашний арест по подозрению в получении взятки на сумму более 1 миллиона рублей от поставщиков детского питания, скончался, сообщила РИА Новости в среду начальник пресс-службы регионального УФСИН Юлия Пенькова.

Ранее СК РФ в своем канале в WhatsApp сообщил, что 23 августа Бунин был задержан по подозрению в получении свыше 1 миллиона рублей от поставщиков детского питания. По версии следствия, за эту сумму чиновник должен был лоббировать интересы фирмы. Чиновника задержали с поличным при получении оставшейся части взятки в размере 260 тысяч рублей. По данным СУСК по региону, чиновник дал признательные показания. Суд 24 августа отправил его под домашний арест.

"УФСИН по Саратовской области подтверждает факт смерти Бунина… Родственники подозреваемого 18 сентября сообщили инспектору уголовно-исполнительной инспекции о том, что в 19.00 Бунину стало плохо и на машине скорой помощи он был доставлен в одно из медицинских учреждений Саратова. В 4.00 19 сентября близкий родственник Бунина сообщил в УИИ о его смерти", — сказала собеседница агентства.