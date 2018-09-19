Власти Ставрополья помогут пострадавшим в ДТП под Воронежем

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

Сотрудники МЧС и медики на месте столкновения двух автобусов на трассе М-4 Дон

ПЯТИГОРСК, 19 сен — РИА Новости. Власти Ставрополья окажут помощь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами в Воронежской области, сообщается на сайте губернатора края.

Авария произошла в 20.20 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкесию, врезался в стоявший на обочине автобус Volvo маршрута Москва — Ставрополь. Водитель Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы доставлены 14 человек, шестерым оказана помощь на месте. Позже во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

"По поручению главы края в Воронежскую область будет направлен транспорт, чтобы помочь пассажирам автобусов вернуться домой. Также при необходимости пострадавшим из КЧР будет оказана медицинская помощь в лечебных учреждениях на территории Ставрополья. Такое решение будет принято после консультаций с органами здравоохранения республики", — говорится в сообщении.