СК возбудил уголовное дело по ДТП с участием двух автобусов под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с аварией двух автобусов в Воронежской области, в которой погибли пять человек и 19 получили травмы, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Авария произошла в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался ехавший из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan, под управлением водителя 1962 года рождения. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц)", — говорится в сообщении.

Следователями изъята документация автобуса Neoplan.

"По уголовному делу создана следственно-оперативная группа, подготовлены запросы в компетентные органы Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, касающиеся оказания услуг по перевозке пассажиров указанными транспортными средствами, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз", — отмечает следствие.

Ранее по факту ДТП полиция возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", санкций которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

На данный момент в больницах находятся девять человек, пострадавших в аварии, в том числе водитель автобуса Neoplan.