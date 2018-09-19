Все 23 подростка, сбежавшие из закрытой школы в Уссурийске, найдены

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Правоохранители нашли 23 подростка, которые сбежали из спецшколы в Уссурийске, идет проверка по факту побега, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

Ранее в краевом УМВД информировали, что полиция разыскивает подростков, сбежавших из закрытой школы в Уссурийске. Часть детей нашли, утром в среду продолжались поиски еще девятерых.

"Восемнадцатого сентября 2018 года из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением, расположенной в Уссурийске, самовольно ушли 23 несовершеннолетних воспитанника. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка… В настоящее время местонахождение подростков установлено", — говорится в сообщении.