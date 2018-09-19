СК запросил документы у перевозчиков после ДТП с автобусами под Воронежем

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Следователи запросили техническую и производственную документацию у компаний-перевозчиков после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

Авария произошла в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался ехавший из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan, под управлением водителя 1962 года рождения. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

"Следователи и криминалисты СКР завершили осмотр места ДТП с участием двух автобусов на 525-м километре автодороги М-4 "Дон". Опрашиваются очевидцы происшествия. У компаний-перевозчиков истребована необходимая техническая и производственная документация", — говорится в сообщении.