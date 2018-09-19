После ДТП с двумя автобусами под Воронежем возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель пяти человек, возбуждено полицией по факту аварии с участием двух автобусов в Воронежской области, сообщил в среду РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Авария произошла в 20.20 мск на 525-м километре трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе. Автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, водитель 1972 года рождения устранял техническую неисправность. В это транспортное средство врезался ехавший из Москвы в Карачаево-Черкесию Neoplan, под управлением водителя 1962 года рождения. Второй водитель автобуса Neoplan и три пассажира погибли на месте. По данным департамента здравоохранения, в больницы были доставлены 14 человек, шестерым была оказана помощь на месте. Во время операции одна женщина скончалась в областной клинической больнице.

"Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 (УК РФ), дело возбуждено по факту ДТП. Автобус Volvo остановился на обочине, а тот, который следовал за ним, не успел среагировать и допустил с ним столкновение", — сказал собеседник агентства.

Санкция статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы.

На данный момент в больницах находятся девять человек, пострадавших в аварии, в том числе водитель автобуса Neoplan.