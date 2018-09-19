Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Девять пострадавших в столкновении двух автобусов в Воронежской области находятся в больницах. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, пострадавших отвезли в две больницы: "Электроника" и БСМП №1.

В "Электронику" доставили девять человек: четверо из них находятся в тяжелом состоянии, а троих отпустили домой.

В БСМП №1 привезли четверых: двое из них попали в травматологию (в том числе водитель), один человек находится в реанимации, а одну женщину направили лечиться амбулаторно.

Авария произошла накануне вечером на 525-м километре трассы "Дон" возле поворота на Новую Усмань. Как сообщили в полиции, автобус Volvo, выполнявший рейс Москва — Ставрополь, стоял на обочине, пока водитель чинил его. В него врезался ехавший в Карачаево-Черкесию Neoplan. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе водитель и трое пассажиров Neoplan.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку.