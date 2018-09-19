В Приморье ищут сбежавших из интерната подростков

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Полиция разыскивает девятерых подростков, сбежавших из закрытой школы в Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о том, что несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию школы закрытого типа для детей и подростков", — сказал собеседник.

По его словам, часть подростков уже нашли, еще девятерых ищут.

Проводится проверка. Правоохранители устанавливают причины побега, опрашивают сотрудников школы и очевидцев.