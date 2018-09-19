Женщина, пострадавшая в ДТП под Воронежем, скончалась на операционном столе

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Скончалась женщина, пострадавшая при столкновении автобусов под Воронежем, число жертв ДТП возросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В областной клинической больнице скончалась на операционном столе женщина 1971 года рождения", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что еще двое пострадавших по-прежнему в очень тяжелом состоянии.

Два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал. Полиция и медики информировали о четырех погибших и 18 пострадавших. Представитель экстренных служб региона уточнял РИА Новости, что состояние трех пострадавших оценивается как очень тяжелое: один в реанимации, двое на операционном столе.