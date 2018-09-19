В ДТП на трассе "Дон" погибли пять человек

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пять человек погибли, еще 20 пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

ДТП на трассе "Дон"

Два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель УМВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал.

По данным регионального центра медицины катастроф, всего в больницы были доставлены 12 пострадавших: один — в областную клиническую, девять — в 10-ю больницу скорой помощи и трое — в 1-ю.

Пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова сообщила, что состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, при этом трое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, уточнил в интервью РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В 10-ю больницу скорой помощи были доставлены девять человек, из них двое — крайне тяжелые, один в реанимации, один — в операционной", — добавил он. По словам собеседника, из доставленных в больницу скорой помощи пятеро были госпитализированы, остальных четырех отпустили на амбулаторное лечение.

Движение восстановлено, открыта "горячая линия"

"В областной клинической больнице на данный момент одна пострадавшая — с сочетанной травмой. Состояние очень тяжелое, ее оперируют", — сказал собеседник агентства.Для оказания медпомощи пострадавшим задействовано 15 бригад "скорой помощи". К приему пострадавших готовы все хирургические стационары области, отметила Козлова. Всего в обоих автобусах находились 24 человека, детей не было, сообщила она.

Движение на участке трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, где столкнулись два автобуса, полностью восстановлено, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

На сайте областного ГУ МЧС сообщается, что после ДТП организована "горячая линия".

"Организована работа телефона "горячей линии" 8(473)269-81-69", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Представитель главного управления МЧС по региону пояснил РИА Новости, что работы по ликвидации последствий аварии завершены. Он добавил, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП, размещены в одной из гостиниц Новой Усмани.

Обстоятельства ДТП устанавливает следствие

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщает региональное управление СК России.

На месте происшествия работают следователи.

"В рамках доследственной проверки будут опрошены очевидцы, истребована документация, регламентирующая осуществление организациями услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", — сообщает СК.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при организации пассажирских перевозок после аварии двух автобусов в Новоусманском районе Воронежской области, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Михаил Усов.

"На месте аварии находится прокурор Новоусманского района, который координирует действия правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

Власти Воронежской области взяли на контроль ситуацию со столкновением автобусов на трассе "Дон" и окажут всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.