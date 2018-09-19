Трое пострадавших в ДТП под Воронежем находятся в очень тяжелом состоянии

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Состояние трех пострадавших при столкновении автобусов на трассе "Дон" в Воронежской области оценивается как очень тяжелое: один в реанимации, двое на операционном столе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель управления МВД по региону, один из автобусов стоял на обочине, второй в него въехал. По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информируют о четырех погибших и 18 пострадавших.

"В областной клинической больнице на данный момент одна пострадавшая — с сочетанной травмой. Состояние очень тяжелое, ее оперируют", — сказал собеседник агентства.

"В 10-ю больницу скорой помощи были доставлены девять человек, из них двое — крайне тяжелые, один в реанимации, один — в операционной", — добавил он. По словам собеседника, из доставленных в больницу скорой помощи пятеро были госпитализированы, остальных четырех отпустили на амбулаторное лечение.

По данным регионального центра медицины катастроф, всего в больницы были доставлены 12 пострадавших: один — в областную клиническую, девять — в 10-ю больницу скорой помощи и трое — в 1-ю.