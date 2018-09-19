В Казани уволили главу компании, отключившей свет ветерану

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Глава управляющей компании в Казани, отключавшей свет 92-летнему ветерану Юрию Величко за долги по услугам ЖКХ, уволен, задолженность ветерана уже погашена, сообщает мэрия города.

Во вторник в местных СМИ появилась информация, что управляющая компания ЖКХ Авиастроительного района Казани отключает свет в квартире участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Казани Юрия Величко, накопившего более 40 тысяч рублей долга. Сам ветеран утверждал, что все счета оплачивает исправно, но не признает и не оплачивает неоказанные услуги, которые, по его мнению, вписаны в счета необоснованно, например за несколько месяцев проводимого в доме капремонта, когда пенсионер не жил в своей квартире. При этом долг с учетом начисляемых пени растёт, и к ветерану, по его словам, уже приходили представители коллекторского агентства, угрожавшие расправой.

Пресс-секретарь мэра Казани Владимир Казанцев во вторник сообщил РИА Новости, что позиция мэра Ильмира Метшина в этом вопросе однозначна: отключать электричество и угрожать ветерану – отвратительная мера, и оставлять заслуженного ветерана без предоставления жилищно-коммунальных услуг не позволено никому. По словам Казанцева, руководство города принято решение погасить долги ветерана, была начата проверка действий управляющей компании.

"Уволен генеральный директор управляющей компании ЖКХ Авиастроительного района Казани, которая за долги на неделю отключила свет в квартире ветерана Юрия Величко", — сообщает мэрия.

"О первых итогах разбирательства по этому вопиющему случаю, а также о том, что задолженность в размере 45 тысяч рублей погашена руководством города, Юрию Александровичу рассказал сегодня в ходе визита глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимур Алибаев", — добавляется в сообщении.

По информации мэрии, глава района извинился перед ветераном за нанесенную ему управляющей компанией обиду и пообещал, что на этом проверка не завершится.

"Это вопиющий случай! Это недопустимо не только к фронтовикам, вообще к людям старшего поколения", — подчеркнул глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, принося извинения фронтовику.

"Все отреагировали очень хорошо, моментальная реакция", — сказал сам ветеран, поблагодарив за оперативное решение вопроса и заверив, что итогами разбирательства доволен.

Ранее о начатой проверке по этому факту сообщили также в прокуратуре Татарстана. Надзорное ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц управляющей компании и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Ситуацию с угрозами в адрес ветерана взяло на контроль и управление МВД по Казани.