Движение на трассе под Воронежем, где столкнулись автобусы, восстановили

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Движение на участке трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, где столкнулись два автобуса, полностью восстановлено, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. Как сообщил представитель ГУМВД по региону, один из столкнувшихся в Воронежской области автобусов стоял на обочине, второй в него въехал. По данным МЧС, в аварии погибли пять человек, полиция и медики информируют о четырех погибших и 20 пострадавших.

"В настоящий момент движение на данном участке трассы восстановлено и осуществляется в обычном режиме", — сказал собеседник агентства.

Представитель главного управления МЧС по региону пояснил РИА Новости, что работы по ликвидации последствий аварии завершены. Он добавил, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП, размещены в одной из гостиниц Новой Усмани.