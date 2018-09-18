Движение на трассе под Воронежем, где столкнулись автобусы, восстановили

ВОРОНЕЖ, 18 сен — РИА Новости. Движение на участке трассы М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области, где столкнулись два автобуса, полностью восстановлено, сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.
"В настоящий момент движение на данном участке трассы восстановлено и осуществляется в обычном режиме", — сказал собеседник агентства.
Представитель главного управления МЧС по региону пояснил РИА Новости, что работы по ликвидации последствий аварии завершены. Он добавил, что пассажиры, которые не пострадали в ДТП, размещены в одной из гостиниц Новой Усмани.