Дима Билан попал в ДТП

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Певец Дима Билан за рулем Ford Mustang попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На Ленинском проспекте Ford Mustang сзади въехал в Hyundai, в результате ДТП пострадавших нет. За рулем Ford Mustang сидел Дима Билан", — пояснил источник. Он добавил, что певец трезв и не отрицает вины в ДТП.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии, не уточнив личностей его участников. "Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП без пострадавших с участием двух легковых автомобилей по адресу: Ленинский проспект, 146", — пояснили в пресс-службе.