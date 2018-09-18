Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем

ДТП с двумя автобусами в Воронежской области (11)

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Опубликовано видео ДТП на автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области. Ролик опубликовал телеканал RT.

Ранее стало известно, что на 525-м километре трассы, возле поворота на Новую Усмань, произошло столкновение двух автобусов.

На записи видно, как спасатели вытаскивают пострадавших из искареженных транспортных средств.

По последним данным МЧС, в результате аварии погибли пять человек, еще 20 пострадали.

"Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести", — сообщил РИА Новости представитель спецслужб.

Как рассказали в МЧС, пострадавшие находятся в больницах Воронежа, а также Каширского и Новозуманского района области. Медицинскую помощь оказывают и на месте ДТП.