Один из столкнувшихся под Воронежем автобусов стоял на обочине

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Один из столкнувшихся в Воронежской области автобусов стоял на обочине, второй в него въехал, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на 525-м километре трассы "Дон", возле поворота на Новую Усмань. По данным УМВД, три человека погибли, 18 пострадали.

"Произошло столкновение двух рейсовых автобусов, едущих со стороны Москвы в южном направлении. Один из автобусов, Volvo, находился на обочине. С ним допустил столкновение автобус Neoplan", — сказала собеседница агентства.