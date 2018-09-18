Суд продлил арест фигурантке дела об афере в НПО имени Лавочкина

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы оставил под арестом руководителя дирекции правового обеспечения НПО имени Лавочкина Екатерину Аверьянову, которую обвиняют в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста до 19 октября", — сказали в суде.

Аналогичное решение суд вынес в понедельник в отношении еще одного фигуранта – адвоката Игоря Третьякова. Кроме того, суд наложил арест на его денежные средства в размере 200 миллионов рублей.

Гендиректору НПО имени Лавочкина депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Третьякову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Всем им грозит до десяти лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договора с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 миллионов рублей.