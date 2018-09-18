В Башкирии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии во вторник, сообщили в УГИБДД по республике.

"На 1235-м километре автодороги Москва – Уфа столкнулись автомобиль Lada Granta и встречный грузовик Iveco с полуприцепом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры – женщина и двое несовершеннолетних детей – погибли на месте происшествия", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.