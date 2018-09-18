Баста опроверг информацию о продаже наркотиков в клубе Gazgolder

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Совладелец клуба Gazgolder Василий Вакуленко (Баста) опроверг информацию о продаже наркотиков в заведении и заявил, что никаких оперативных мероприятий в клубе не проводилось.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в клубе Gazgolder у "неустановленного лица" было приобретено 1,13 г вещества, в состав которого входит наркотическое средство мефедрон. Операция прошла в клубе на Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября. Накануне по этим материалам было возбуждено уголовное дело.

"Информация не соответствует действительности. По этому адресу находится пять клубов. Никаких оперативных мероприятий у нас в клубе не было. Если были, то должен быть протокол, фамилия сотрудника, а тут "неустановленные лица" купили у неустановленного человека, опираясь только на установленное место. Должен быть номер уголовного дела, фамилия сотрудника, который его ведет ", — сказал Вакуленко РИА Новости.

Он напомнил, что у клуба уже был опыт, связанный с судом по делу о клевете, который был выигран.

"Это заняло много времени, но мы были вынуждены пройти весь этот путь, потому что это сумасшедший дом какой-то. Наш клуб работает больше 15 лет, и два раза в год у нас происходят подобные эксцессы, которые огорчают нас и наших близких — жен, детей, родителей", — сказал Вакуленко.