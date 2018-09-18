В Люберцах пьяная девушка избила фельдшера скорой помощи

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пьяная девушка в подмосковных Люберцах избила фельдшера скорой помощи и сбежала при попытке отвезти ее в полицию, сообщается на сайте СК РФ.

По данным ведомства, ночью 13 сентября фельдшер скорой помощи поехала на вызов к одному из домов на улице Электрификации города Люберцы, где находилась девушка с травмой головы. По прибытию оказалось, что она была пьяна. Пациентке предложили поехать в травмпункт для медицинской помощи.

"По пути следования девушка подвергла избиению фельдшера, нанеся ей множественные удары по голове и туловищу. После того, как автомобиль остановился у отделения полиции, женщина покинула автомобиль и скрылась в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Как сообщается, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.