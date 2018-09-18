МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сотрудников аппарата Мосгордумы эвакуировали после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил во вторник председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Как передает корреспондент РИА Новости, у Мосгордумы сейчас дежурят полицейские, стоят три пожарные машины и "скорая помощь". Несколько минут назад из здания вышел кинолог с собакой, само здание не оцеплено.

"Действительно, в Мосгордуму поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Все сотрудники аппарата Мосгордумы и депутаты столичного парламента централизованно выведены на улицу", — сказал он журналистам.

Шапошников отметил, что никакой паники во время эвакуации не было, экстренные службы работают на месте.