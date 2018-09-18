Экс-мэр Ярославля получил отказ в прошении о снижении срока заключения

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, получил из администрации президента РФ отказ в прошении о снижении срока заключения, сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель Урлашова Светлана Ефимова.

Комиссия по помилованию Ярославской области 26 апреля рекомендовала сократить тюремный срок Урлашова с 12,5 до 9 лет. Свое решение комиссия передала губернатору региона Дмитрию Миронову, но он его не поддержал. Как удалось выяснить РИА Новости, в мотивировочной части документа указано, что за время пребывания в местах лишения свободы Урлашов имеет неснятое дисциплинарное взыскание, не привлекался к работам по месту отбывания наказания и не выплатил назначенный судом штраф в 60 миллионов рублей. Окончательное решение по данному вопросу должна была вынести администрация президента.

Ефимова – бывший пресс-секретарь Урлашова, друг его семьи. По ее словам, с 2017 года она имеет нотариально заверенную доверенность от имени Урлашова на представление его интересов, поэтому в курсе, какие документы приходят на его имя.

"Мы получили от президента отказ в помиловании… Мы, конечно, не очень надеялись", — сказала Ефимова, добавив, что причины отказа не указываются. Она отметила, что Урлашов пока не намерен больше подавать ходатайство о помиловании. "Конечно, он понимает, что уже не застанет маму, она человек пожилой, много болячек, не дождется его. Это его расстраивает", — отметила Ефимова.

Бывший мэр Ярославля летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Он отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Вместе с мэром был осужден его помощник Алексей Лопатин — он получил 7 лет колонии, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Уголовное дело Урлашова стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что он как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города, набрав около 70% голосов ярославцев. Суд согласился с версией следствия, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.