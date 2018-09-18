Прокуратура отказалась обжаловать приговор экс-замдиректору Эрмитажа

Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий АО БалтСтрой Александр Коченов (слева направо), обвиняемые в хищениях при реставрации Запасного дома Зимнего дворца, во время перерыва в зале Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий АО БалтСтрой Александр Коченов (слева направо), обвиняемые в хищениях при реставрации Запасного дома Зимнего дворца, во время перерыва в зале Куйбышевского суда в Санкт-Петербурге. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник прекратил производство по апелляционному представлению прокуратуры на условный срок бывшему заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову по делу о хищении 30,6 миллиона рублей, выделенных на реставрацию объектов музея, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Петербурга 13 июля приговорил Новикова и управляющего компании "БалтСтрой" Александра Коченова к 2,5 годам условно. Новикову был также назначен штраф в 500 тысяч рублей, Коченову — 300 тысяч рублей

Новиков и Коченов признали вину в хищении этой суммы в ходе реконструкции Запасного дома. Оба фигуранта пошли на сделку со следствием, их дело было рассмотрено в особом порядке, что гарантировало им мягкое наказание. Гособвинитель просил приговорить обоих подсудимых к четырем годам колонии общего режима. Еще на стадии следствия махинаторы возместили музею весь ущерб.

"Санкт-Петербургский городской суд в связи с отзывом прекратил производство по апелляционному представлению на приговор Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Михаила Новикова и Александра Коченова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала адвокат Эрмитажа Наталья Шатихина, интересы музея были полностью соблюдены, вопрос об обжаловании не обсуждается.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого были осуждены бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.