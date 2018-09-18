Прокуратура отказалась обжаловать приговор экс-замдиректору Эрмитажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Горсуд Петербурга во вторник прекратил производство по апелляционному представлению прокуратуры на условный срок бывшему заместителю директора Эрмитажа Михаилу Новикову по делу о хищении 30,6 миллиона рублей, выделенных на реставрацию объектов музея, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Петербурга 13 июля приговорил Новикова и управляющего компании "БалтСтрой" Александра Коченова к 2,5 годам условно. Новикову был также назначен штраф в 500 тысяч рублей, Коченову — 300 тысяч рублей
Новиков и Коченов признали вину в хищении этой суммы в ходе реконструкции Запасного дома. Оба фигуранта пошли на сделку со следствием, их дело было рассмотрено в особом порядке, что гарантировало им мягкое наказание. Гособвинитель просил приговорить обоих подсудимых к четырем годам колонии общего режима. Еще на стадии следствия махинаторы возместили музею весь ущерб.
Как ранее сообщала адвокат Эрмитажа Наталья Шатихина, интересы музея были полностью соблюдены, вопрос об обжаловании не обсуждается.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого были осуждены бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.