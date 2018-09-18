В Москве возбудили дело о продаже наркотиков в клубе Gazgolder

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В ходе оперативного эксперимента в клубе Gazgolder в центре Москвы участнику мероприятия продали наркотик, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Операция прошла в клубе в Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября. Накануне по этим материалам возбудили уголовное дело.
Как следует из открытых источников, клуб Gazgolder принадлежит одноименному продюсерскому центру, один из владельцев которого — Василий Вакуленко, известный рэпер Баста.