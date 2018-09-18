В Москве возбудили дело о продаже наркотиков в клубе Gazgolder

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В ходе оперативного эксперимента в клубе Gazgolder в центре Москвы участнику мероприятия продали наркотик, в связи с чем возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что у "неустановленного лица" было приобретено 1,13 грамма вещества, в составе которого экспертиза обнаружила наркотическое средство мефедрон, данное количество является "значительным размером".

Операция прошла в клубе в Нижнем Сусальном переулке еще 9 сентября. Накануне по этим материалам возбудили уголовное дело.

Как следует из открытых источников, клуб Gazgolder принадлежит одноименному продюсерскому центру, один из владельцев которого — Василий Вакуленко, известный рэпер Баста.