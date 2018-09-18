В Тюменской области пьяный водитель наехал на группу подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен – РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в группу подростков в селе Шишкина Тюменской области, в результате чего одна девочка скончалась, сообщает во вторник региональное управление Госавтоинспекции.

ДТП произошло в понедельник около 22.00 (20.00 мск), когда группа подростков шла по краю проезжей части улицы Зеленой в селе Шишкина, так как тротуаров в сельской местности нет, отметили в ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада", проезжая мимо детей, резко подал в их сторону, задев одну из девочек, остальные успели отскочить. В результате наезда автомобиля девочка погибла, сегодня ей должно было исполниться 14 лет", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель отечественной легковушки оставил автомобиль на месте аварии и ушел домой. К приезду полицейских он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас, по информации Госавтоинспекции, 30-летний мужчина привлечен к административной ответственности, на него составлены материалы за оставление места ДТП и пьяное вождение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.