В Калининграде у нарушителя ПДД нашли 20 килограммов янтаря

КАЛИНИНГРАД, 18 сен — РИА Новости. Инспекторы ДПС обнаружили в остановленном автомобиле около 20 килограммов янтаря-сырца и водолазное снаряжение у жителя Калининграда, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
"В багажнике инспекторы обнаружили пять полиэтиленовых мешков, в которых оказался янтарь-сырец разной фракции общим весом около 20 килограммов и водолазное оборудование", — говорится в сообщении.
Отмечается, что документы, подтверждающие законность происхождения янтаря, водитель представить не смог, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции, проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к административному наказанию по статье о самовольной добыче янтаря.
Согласно поправкам, для граждан штраф установили в размере от 200 до 500 тысяч рублей, раньше он составлял от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц он вырос с 30-50 тысяч до 500-800 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 60 миллионов рублей вместо одного миллиона.
Расширился перечень правонарушений, попадающих под наказание: теперь административным правонарушением считается не только самовольная добыча и сбыт незаконно добытого янтаря, но и его транспортировка или хранение в целях сбыта в натуральном или переработанном виде. Ужесточение пока не коснулось тех, кто добывает янтарь в море.