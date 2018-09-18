В Калининграде у нарушителя ПДД нашли 20 килограммов янтаря

КАЛИНИНГРАД, 18 сен — РИА Новости. Инспекторы ДПС обнаружили в остановленном автомобиле около 20 килограммов янтаря-сырца и водолазное снаряжение у жителя Калининграда, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Сообщается, что Инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения остановили на улице Черняховского областного центра внедорожник. Заметив, что 24-летний водитель нервничает, они решили в присутствии понятых досмотреть автомобиль.

"В багажнике инспекторы обнаружили пять полиэтиленовых мешков, в которых оказался янтарь-сырец разной фракции общим весом около 20 килограммов и водолазное оборудование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документы, подтверждающие законность происхождения янтаря, водитель представить не смог, поэтому на место вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции, проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к административному наказанию по статье о самовольной добыче янтаря.

В декабре 2017 года в кодекс об административных правонарушениях РФ внесли изменения об увеличении размеров штрафов для черных копателей янтаря. Для разных категорий нарушителей величина денежного взыскания выросла от 15 до 100 раз. Президент России Владимир Путин утвердил законодательную инициативу властей Калининградской области об ужесточении наказания за нелегальную добычу минерала.

Согласно поправкам, для граждан штраф установили в размере от 200 до 500 тысяч рублей, раньше он составлял от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц он вырос с 30-50 тысяч до 500-800 тысяч рублей, для юридических — от 10 до 60 миллионов рублей вместо одного миллиона.

Расширился перечень правонарушений, попадающих под наказание: теперь административным правонарушением считается не только самовольная добыча и сбыт незаконно добытого янтаря, но и его транспортировка или хранение в целях сбыта в натуральном или переработанном виде. Ужесточение пока не коснулось тех, кто добывает янтарь в море.