ЯКУТСК, 18 сен – РИА Новости. Пьяный житель Якутии открыл стрельбу возле пожарной части села Мегино-Алдан и ранил двоих людей, один из которых погиб на месте, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова
"В результате противоправных действий подозреваемого от полученных ран один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в медицинское учреждение. Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30 – пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщил Петрова.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты ружье, гильзы и иные следы преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.