СК начал проверку после смерти школьника во время урока в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Следствие организовало доследственную проверку по факту смерти школьника во время урока в Екатеринбурге, сообщает во вторник СУСК по Свердловской области.

По информации прокуратуры, в понедельник в гимназии № 47 во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников класса текут слезы. Школьник пояснил, что у него сильно болит голова, после чего учительница отправила ребенка в медпункт. Медработник вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила мальчика в больницу, где, несмотря на усилия врачей, учащийся гимназии скончался.

В ведомстве отметили, что семья ребенка положительная, мальчик учился на "отлично". По предварительным данным, занятий физкультуры в классе, в котором обучался гимназист, в день ЧП не было. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

"По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Точная причина смерти ребенка будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, мальчик, придя утром на учебу, на самочувствие не жаловался, уточняет СУСК.