В Астрахани пограничники задержали партию сигарет под видом макарон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости. Астраханские пограничники не пропустили в Россию крупную партию безакцизных сигарет, которые везлись из Казахстана под видом макаронных изделий, сообщило погрануправление ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

Грузовик Scania был задержан на пункте пропуска "Караузек". "В нем под видом макаронных изделий перевозились сигареты… общим количеством 500 тысяч пачек", — говорится в сообщении. Страной-производителем значились Объединенные Арабские Эмираты. Оценочная стоимость партии составила около 18 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ". Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.