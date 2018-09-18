В Ростове-на-Дону задержали организатора нелегального "покера на гробах"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сорокалетнего жителя Ростова-на-Дону задержали за организацию нелегального игорного клуба под видом салона ритуальных услуг, сообщает Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.

Покерный стол, по данным следствия, стоял в подвальном помещении рядом с венками и гробами. При обыске в подвале было изъято 5 тысяч фишек на 7 миллионов рублей, 37 запечатанных карточных колод и черновые записи с шестизначными суммами проигрышей игроков.

"В отношении 40-летнего организатора "покера на гробах" возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают его сообщников", — говорится в сообщении.

© Кадр из видео СК РФ Покерный клуб в салоне ритуальных услуг работал в Ростове-на-Дону. 18 сентября 2018 © Кадр из видео СК РФ Покерный клуб в салоне ритуальных услуг работал в Ростове-на-Дону. 18 сентября 2018

В МВД РФ также сообщили об обнаружении в Ростове-на-Дону подпольного покерного клуба в помещении для предоставления ритуальных услуг.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержали местного жителя, подозреваемого в организации незаконной игорной деятельности. Подпольный покерный клуб располагался в помещении для предоставления ритуальных услуг", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное предпринимательство".

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму.