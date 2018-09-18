Власти Камчатки готовы помогать следствию по делу министра здравоохранения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сен — РИА Новости. Власти Камчатки заинтересованы в объективном расследовании уголовного дела о хищении 22 миллионов рублей, фигурантом которого стала министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко, и готовы оказывать необходимое содействие правоохранительным органам, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По данным Следственного комитета РФ, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. Как отмечал СК, они похитили бюджетные средства — не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для Камчатской городской поликлиники №3. Уголовные дела также возбуждены в отношении учредителя коммерческой организации и его адвоката.

"Хочу еще раз подчеркнуть — любая коррупционная составляющая неприемлема. Я поручил профильным ведомствам провести комиссионную проверку, чтобы принципиально разобраться в сложившейся ситуации. Нам важно понимать, что совершение подобных сделок, оценка имущества уполномоченным органом не является системной ошибкой, важно разобраться в том, как формируется стоимость того или иного объекта, и именно поэтому мы готовы оказать содействие следствию и в части проведения экспертизы, и в части привлечения необходимых специалистов", — приводит пресс-служба слова губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.