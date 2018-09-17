В горящем в Оренбуржье селе живут одни пенсионеры

УФА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники социальной службы оренбургского Медногорска вывозят из горящего села Сарбаево население, которое состоит только из пенсионеров, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
"В поселке Сарбаево идет эвакуация людей. Из 39 жителей поселка 37 пенсионеры, 13 из которых состоят на соцобслуживании. В настоящее время социальные работники и муниципальные службы помогают в эвакуации людям. Для пожилых людей приготовлен пункт эвакуации в поселке Первомайский", — сообщили в пресс-службе губернатора.
"Из Рысаево эвакуировано 11 человек, беременные женщины и маломобильные люди размещены в пункте временного размещения в городской больнице Медногорска, другие эвакуированные разместились у родственников в Кувандыке и Медногорске. В поселках работают фельдшерские пункты и дежурят бригады скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы главы области.
По данным минздрава Оренбургской области, все бригады скорой помощи Кувандыкского городского округа находятся в состоянии повышенной готовности, но пока вызовов из районов пожара не поступало.