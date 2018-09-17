В горящем в Оренбуржье селе живут одни пенсионеры

УФА, 17 сен — РИА Новости. Сотрудники социальной службы оренбургского Медногорска вывозят из горящего села Сарбаево население, которое состоит только из пенсионеров, сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Утром в понедельник загорелась сухая трава и лесопосадка близ населенного пункта оренбургского Медногорска. В течение дня огонь приблизился к трем селам – Рысаево, Идельбаево и Сарбаево, с населением около 400 человек. Серьезная угроза для жителей создалась в селе Сарбаево, огонь перекинулся на жилые дома и придомовые постройки. По последним данным, огнем повреждены 18 зданий. Идет эвакуация в селах Сарбаево и Рысаево. На тушении крупного пожара работают свыше 200 спасателей, привлечены вертолет Ми-8 и Ил – 76, а также пожарный поезд. На место ЧС для оказания помощи в ликвидации возгорания выехала аэромобильная группа из соседней Башкирии в составе 30 человек.

"В поселке Сарбаево идет эвакуация людей. Из 39 жителей поселка 37 пенсионеры, 13 из которых состоят на соцобслуживании. В настоящее время социальные работники и муниципальные службы помогают в эвакуации людям. Для пожилых людей приготовлен пункт эвакуации в поселке Первомайский", — сообщили в пресс-службе губернатора.

Ведомство информирует, что в населенных пунктах Рысаево и Идельбаево муниципальные службы совершают подворный обход, информируют жителей о возможности выезда в пункты временного размещения в Медногорске.

"Из Рысаево эвакуировано 11 человек, беременные женщины и маломобильные люди размещены в пункте временного размещения в городской больнице Медногорска, другие эвакуированные разместились у родственников в Кувандыке и Медногорске. В поселках работают фельдшерские пункты и дежурят бригады скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении пресс-службы главы области.

По данным минздрава Оренбургской области, все бригады скорой помощи Кувандыкского городского округа находятся в состоянии повышенной готовности, но пока вызовов из районов пожара не поступало.