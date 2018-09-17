История с "похищением" ребенка в Твери оказалась шуткой

БРЯНСК, 17 сен — РИА Новости. История с "похищением" семилетней девочки, которую девушка с ножницами и скотчем в руках, по данным СМИ, попыталась похитить с детской площадки, чтобы увести ее в рощу и якобы принести ее в жертву, не подтвердилась, сообщила РИА Новости представитель СК РФ по региону.

"Эта история не подтвердилась, мать забрала заявление. Насколько мне известно, в полиции опросили мать, ребенка, беседовали с девушкой, они все знакомы, выяснилось, что девушка пошутила. Однако доследственная проверка еще продолжается", — сказала собеседница агентства.

Ранее следствие организовало проверку по появившимся в СМИ данным о покушении на похищение ребенка. Сообщалось, что согласно публикации, в конце августа вечером на территории одного из скверов Твери девушка, которой на вид было около 20 лет, пыталась похитить с детской площадки семилетнюю девочку. Сообщалось, что девушка призналась, что хочет отвезти девочку в рощу и принести ее в жертву. В подтверждение своих слов она показала ножницы, лейкопластырь и скотч, говорилось в сообщении. Уточнялось также, что ее остановил мужчина, гулявший вместе с детьми на площадке.

Другие новости региона читайте здесь>>