В Ростове-на-Дону подросток распылил газ в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Два человека обратились за медицинской помощью после того, как школьник распылил перцовый баллончик в одном из учебных заведений Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по Ростовской области.

По его словам, утром в понедельник в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ произошло распыление газа из перцового баллончика. На место прибыли правоохранители.

"По предварительным данным, несовершеннолетний из хулиганских побуждений распылил газ, в месте распыления находились один взрослый и семеро несовершеннолетних… Сотрудник учебного заведения и один ребенок обратились в медицинское учреждение", — сказал он.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.