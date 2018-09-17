Информацию на сайте по продаже опасного жиросжигателя признали запрещенной

КЕМЕРОВО, 17 сен — РИА Новости. Заводский районный суд Кемерово по требованию прокурора признал запрещённой к распространению информацию на сайте, где продаётся опасный для жизни и здоровья жиросжигатель, сообщает в понедельник областная прокуратура.

По данным ведомства, интернет-страницу выявили в августе в ходе мониторинга СМИ.

"На страницах сайта размещается информация с предложением приобрести жиросжигатель DNP, который не допущен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрированный в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной или пищевой добавки. Таким образом, препарат представляет угрозу жизни и здоровью населения", — говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление в защиту прав неопределенного круга лиц и потребовал признать информацию на сайте запрещенной к распространению.

Как уточнили в прокуратуре, на днях Заводский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. После того, как решение суда вступит в законную силу, материалы направят в Роскомнадзор, который должен включить сайт в единый реестр доменных имен страниц, содержащих информацию, распространение которых на территории России запрещено.

"В итоге по требованию прокурора интернет-сайт о продаже запрещенных препаратов будет заблокирован, доступ к нему будет прекращен", — заверили в ведомстве.