У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали сейсмологи в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в понедельник днём по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана вблизи Камчатского залива на глубине 17 километров в 62 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района, расположенного на востоке полуострова", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 10,9. По информации краевого главка МЧС, в населенных пунктах региона сейсмическое событие не ощущалось.