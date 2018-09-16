В Подмосковье при обрушении крыши в бане погиб человек, сообщил источник

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ветхая крыша обвалилась в частной бане в Подмосковье, придавив отдыхавших там людей, по предварительным данным, один человек погиб и четверо пострадали, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах области.

Ранее МЧС сообщало о том, что четыре человека пострадали в результате хлопка в бане в подмосковной Рузе. ЧП произошло на улице Социалистическая.

"В бане находилась компания из пяти человек. Их придавило обрушившейся из-за ветхости крышей", — сказал источник. По его данным, один человек в результате ЧП погиб, ещё четверо пострадали, среди них есть тяжело пострадавший.

В подмосковном главке СК России РИА Новости сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.