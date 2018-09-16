В центре Москвы на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля

Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы, архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы, архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москвы, движение в сторону центра перекрыто по четырем из шести полос, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома №72 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковушки. Перекрыто движение по четырем полосам из шести в сторону центра", — сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, пострадали три человека. В настоящее время их осматривают врачи скорой помощи.