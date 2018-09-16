В ДТП под Ярославлем погибли пять человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сен – РИА Новости. Пять человек погибли, еще один получил травмы в ДТП с участием двух легковых автомобилей в Ярославской области утром в воскресенье, сообщила РИА Новости начальник отдела информации УМВД по региону Марина Кокуева.

По ее словам, около 9.00 мск на трассе в Рыбинском районе столкнулись автомобили Nissan и Ford.

"В результате ДТП погибли пять человек, еще один человек госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, выясняются причины и все обстоятельства произошедшего", — сказала Кокуева.

Она отметила, что детей в автомобилях не было.