В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю дочку хозяев

КАЛИНИНГРАД, 16 сен — РИА Новости. Собака загрызла пятилетнюю девочку в калининградском поселке Рощино, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по области Наталья Гацко.
Она добавила, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.