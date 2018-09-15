Спасатели озвучили рекомендации на случай нового химвыброса в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости. Крымское управление МЧС РФ распространило ряд рекомендаций для жителей города Армянска на севере полустрова на случай появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе и першения в горле.

Специалисты крымского Роспотребнадзора 14 сентября зарегистрировали новый выброс концентрации вредных веществ в атмосферу на севере Крыма. На территории Армянска и близлежащих сел введен режим ЧС, который позволит использовать средства резервного фонда для ликвидации последствий выброса. По заверению специалистов, угрозы для жизни и здоровья населения нет.

"В случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе, першения в горле и других (признаков — ред.) населению рекомендовано: находящимся на улице и в транспорте принять меры по защите органов дыхания — закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью)", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, также рекомендуется провести герметизацию внутренних помещений: закрыть входные двери, окна (в первую очередь — с наветренной стороны); ограничить пребывание на открытом воздухе, находясь на улице, предусмотреть максимально возможные меры по защите кожных покровов и головы.

Спасатели также рекомендовали гигиенические процедуры проводить с использованием большого количества проточной воды и отключить приточную принудительную вентиляцию в автомашинах, производственных, общественных и жилых зданиях.

На севере Крыма с конца августа произошло уже несколько превышающих концентрацию химвыбросов в атмосферу. Причиной стали испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", рядом с которым расположен город Армянск и ряд сел. При этом власти решили 4 сентября в предупредительных мерах объявить в школах каникулы и всех детей дошкольного и школьного возраста отправить на оздоровление в санатории. Химзавод "Крымский титан" был полностью остановлен для модернизации. Регион вернулся к естественному фону 7 сентября. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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