Медики рассказали о состоянии продюсера Pussy Riot

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Продюсер панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов по-прежнему находится в реанимации НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.

Ранее участница группы Pussy Riot Мария Алехина сообщила РИА Новости, что Верзилов пришел в сознание, однако по-прежнему остается в реанимации и "будет там ближайшие дни". Кроме того, результаты его анализов планируется показать немецкому специалисту.

"Температура утром 38,8, состояние тяжелое", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что он остается в реанимации.

О госпитализации Верзилова в четверг ночью ряду СМИ рассказала его девушка Вероника Никульшина, участвовавшая вместе с ним в последней громкой акции Pussy Riot — члены группы выбежали на поле "Лужников" во время финального матча чемпионата мира по футболу. По словам Никульшиной, вечером во вторник Верзилов начал терять зрение, речь и способность передвигаться, скорая отвезла его в токсикологическую реанимацию.