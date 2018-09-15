В горах Карачаево-Черкесии пропал турист из Москвы

ПЯТИГОРСК, 15 сен — РИА Новости. Спасатели ищут в горах Карачаево-Черкесии пропавшего туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС по региону.

"Утром в пятницу поступила информация о том, что в Зеленчукском районе на перевалах Речепста и Пхия, по информации участкового МВД, пропал турист из Москвы. Спасатели вместе с участковым обследовали перевалы. Поиски результатов не дали", — говорится в сообщении.

В субботу утром поиски пропавшего туриста были возобновлены, отметили в ведомстве, уточнив, что в поисках участвуют два спасателя и одна единица техники.