Стрельбу из автомата из окна офиса в центре Москвы признали хулиганством

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Полиция составила административные протоколы по статье "мелкое хулиганство" на семерых человек, которых задержали за стрельбу из охолощенного автомата из офиса в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

"На задержанных составлены административные протоколы по статье 20.1 (мелкое хулиганство)", — сказали в пресс-службе.

В настоящее время полиция проверяет, есть ли в действиях граждан признаки уголовного преступления.

В пятницу вечером источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что семь человек доставили в отделение полиции за стрельбу из переделанного под стрельбу холостыми патронами автомата в центре Москвы. В ГУМВД отметили, что сотрудники полиции "обнаружили в офисном помещении семерых граждан, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения".