В Башкирии автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем

УФА, 15 сен — РИА Новости. Один человек погиб, один получил ранения при столкновении легкового автомобиля с автобусом, который перевозил детей в Башкирии, дети не пострадали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

По данным ведомства, ДТП произошло в субботу в 10.30 (8.30 мск) на 247-м километре автодороги Белорецк-Магнитогорск. "Столкнулись автомашина ВАЗ-2109 с автобусом "ЛиАЗ", перевозящим детей. Столкновение было касательное. В результате легковушка съехала в кювет. Пассажир отечественного автомобиля погиб на месте, а его водитель с травмами госпитализирован. Дети и водитель автобуса не пострадали", — сообщили в ГИБДД региона.

На месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства происшествия.