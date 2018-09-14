В Армянске ввели режим ЧС из-за химических выбросов в атмосферу

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где с конца августа наблюдается загрязнение атмосферы из-за выбросов химических веществ, заявил глава администрации города Армянск Василий Телиженко.

"Сегодня решением комиссии ЧС введен режим ЧС, буквально в 19.00", — сказал Телиженко журналистам.

Режим будет действовать в Армянске и близлежащих территориях. Он отметил, что режим введен для использования территорией резервного фонда республики для ликвидации последствий ситуации. Сроки окончания ЧС будут также определены решением комиссии, сказал он.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. 4 сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянск и нескольких сел района в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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