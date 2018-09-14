Под Нижним Новгородом девочку нашли, включив по громкоговорителю голос мамы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Потерявшуюся утром двухлетнюю девочку обнаружили в трех километрах от места пропажи в Кстовском районе Нижегородской области, включив записанный голос мамы по громкоговорителю, сообщил РИА Новости командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

Двухлетняя девочка пропала в поселке Ветчак утром в пятницу. Малышка вместе с мамой и сестрой-близнецом гуляла с собакой и, когда мама отвлеклась на убежавшую собаку, ушла в неизвестном направлении.

"Мы сразу же перекрыли подходы к реке и к дороге, записали голос мамы на громкую связь и включили через громкоговорители. Услышав голос мамы, девочка вышла с поля, где ее не было видно среди очень высокой травы, к искавшим ее людям", — рассказал Шухрин.

По словам волонтера Ярослава Гунина, вышедшую на дорогу девочку подхватил на руки сотрудник полиции, который сразу же сообщил всем по рации, что ребенок найден.

"Девочка жива и здорова, ее передали маме", — рассказал волонтер.

Он добавил, что к месту поиска ребенка оперативно съехалось более 200 человек – волонтеров, сотрудников полиции и Следственного комитета, местных жителей.