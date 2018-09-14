Напавшего на полицейских в Воронеже мужчину признали невменяемым

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Экспертиза признала невменяемым мужчину, ранившего ножом в Воронеже полицейских, пытавшихся доставить его в отделение, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Как ранее информировало следствие, 1 января 2018 года двое стражей порядка доставляли 28-летнего мужчину, подозреваемого в преступлении, в отдел полиции.

"Последний, желая скрыться и воспрепятствовать законным действиям стражей порядка, применил к ним насилие, нанеся удары рукой, а также не менее одного удара ножом в область предплечья одному из полицейских и второму удар ножом в область виска. С полученными телесными повреждениями сотрудники полиции доставлены в медицинские учреждения, где им оказана квалифицированная медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Мужчину, который скрылся после нападения, удалось задержать днем 8 января. Его в маршрутном автобусе заметили граждане и сообщили об этом в полицию.

В отношении 28-летнего уроженца Астрахани, зарегистрированного в городе Калаче, возбудили дело по статьям "кража", "применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей" и "нарушение неприкосновенности жилища". Мужчину задержали и решением суда заключили под стражу.

"В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2017 года по 01 января 2018 года он проникал в сараи, расположенные около санатория Максима Горького города Воронежа, а также в жилище, расположенное по улице Дубовая, откуда похищал продукты питания, предметы одежды, денежные средства и иное имущество на общую сумму около 25 тысяч. Также незаконно проник в жилище по улице Сомовская города Воронежа", — информирует следствие.

В рамках расследования уголовного дела фигуранту была проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, а также комплекс судебных экспертиз.

"Согласно выводам экспертов, наличие заболевания лишает фигуранта способности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства имеющие значение для дела и давать о них показания, а также принимать участие в судебно-следственных действиях. В связи с тяжестью имеющихся у него психических нарушений он нуждается в принудительных мерах медицинского характера, требующих постоянного наблюдения", — отмечает следствие.

Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.