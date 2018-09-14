На севере Крыма зафиксировали новые химические выбросы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. На севере Крыма вновь зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Она сообщила, что, по сравнению с началом недели, ситуация ухудшилась. "Мы зарегистрировали превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп – это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в 9 раз", — сказала Пеньковская.
Она подчеркнула, что по имеющимся данным, риски для здоровья отсутствуют, что подтверждают в минздраве.
Не исключают диверсию Украины
Остальными изучаемыми версиями являются: выброс вредных веществ в атмосферу предприятия "Титановые инвестиции", превышение уровней выброса вредных веществ предприятий "Бром" и "Крымский Содовый завод" (оба находятся в Красноперекопске), превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом "Титановые инвестиции" в кислотонакопитель и нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя.
Михайличенко отметил, что пока ведется расследование, информация не разглашается в интересах следствия.
"Как только будут выявлены причины и определены виновные, мы немедленно их озвучим", — сказал руководитель штаба.
Выброс химических веществ
Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.
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