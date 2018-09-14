На севере Крыма зафиксировали новые химические выбросы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости. На севере Крыма вновь зафиксировали превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она сообщила, что, по сравнению с началом недели, ситуация ухудшилась. "Мы зарегистрировали превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. Цифры превышают фоновый уровень. Превышения предельно-допустимых концентраций по хлористому водороду у нас зарегистрировано в селе Перекоп – это ближайшая точка к кислотонакопителю. Превышение среднесуточной концентрации отмечаются в 9 раз", — сказала Пеньковская.

Она подчеркнула, что по имеющимся данным, риски для здоровья отсутствуют, что подтверждают в минздраве.

Не исключают диверсию Украины

Руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко сообщил журналистам, что власти полуострова рассматривают шесть причин загрязнения атмосферы на севере региона. В том числе, сброс неустановленных веществ с территории Украины, подчеркнул он.

Остальными изучаемыми версиями являются: выброс вредных веществ в атмосферу предприятия "Титановые инвестиции", превышение уровней выброса вредных веществ предприятий "Бром" и "Крымский Содовый завод" (оба находятся в Красноперекопске), превышение объемов и концентрации сброса сернистой кислоты заводом "Титановые инвестиции" в кислотонакопитель и нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя.

Михайличенко отметил, что пока ведется расследование, информация не разглашается в интересах следствия.

"Как только будут выявлены причины и определены виновные, мы немедленно их озвучим", — сказал руководитель штаба.

Выброс химических веществ

Ранее в Армянске произошел выброс загрязняющего вещества на заводе "Крымский титан" из-за обострения ситуации с кислотонакопителем. Он представляет собой открытый водоем, который за последние годы значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник разбавляли водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

Нормализовать экологическую ситуацию удалось 7 сентября. Регион вернулся к естественному фону. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения. Кроме того, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.

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